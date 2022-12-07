Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi."NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ BÜYÜYOR"Nükleer savaş tehdidinin büyüdüğüne dikkat çeken Putin, "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak." ifadelerini kullandı.Diğer yandan Rusya hava üslerini vurulmasına ilişkin ABD tarafından Ukrayna kanadına flaş bir uyarı gelmişti.Basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya'ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.ABD'DEN UKRAYNA'YA UYARI: "BUNUN İÇİN SİLAH VERMEDİK"Price, "Ukrayna'ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti.Ukrayna'ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna'nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Rusya'ya karşı savaşın 9 ayı aşkın bir süredir devam ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuprianovka ile Novotavrichivskoye köylerine Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sonucu 3 sivil yaralandı, sivil altyapılar ağır hasar gördü.Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Kuprianovka ile Novotavrichivskoye köylerine gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu 3 sivilin yaralandığını, çok sayıda evin yıkıldığını duyurdu.Ukrayna'nın Zaporijya kentinin yakınındaki köylere gece ve sabaha karşı düzenlenen Rus saldırıları neticesinde köylerdeki bazı evler yerle bir olurken, birçok ev ağır hasar aldı.Kuprianovka köyünün muhtarı Tatiana Zaharçenko, AA muhabirine, saldırının gece yarısında gerçekleştiğini söyledi.Köydeki 11 evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığını veya hasar aldığını aktaran Zaharçenko, saldırı sırasında sivillerin yaralandığını kaydetti.Saldırıda kimsenin ölmediğini dile getiren Zaharçenko, çeşitli kuruluşların temsilcileri ve gönüllülerinin yardımlarıyla saldırıdan etkilenen ailelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.Kuprianovka'ya yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Novotavrichivskoye'de sabah karşı düşen füze birçok evin ağır hasar almasına neden oldu.Novotavrichivskoye'de füze saldırısı sonucu tamamen yıkılan bir evin sahibi Volodimir Ziganov, bölgedeki sivil yerleşim yerlerine sık sık Rusların saldırdığını kaydetti.Ziganov, eşi ve çocuklarıyla geçici olarak bu köye yakın diğer bir köydeki evlerinde kaldıkları için saldırı sırasında kimsenin yaralanmadığını ifade ederek, "Burayı kış için hazırlamıştık. Buraya taşınacaktık. Ona göre yeni ısıtma sistemleri kurduk, tadilat yaptık ama her şey yok oldu." dedi.