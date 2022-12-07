Rekabet Kurulu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması...

Son dakika haberi... Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki firmalar, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yaptı.SAVUNMALAR TAMAMLANDIRekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada tarafların savunmasını tamamladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır.REKABET KURULU BAŞKANI KONUŞMASINI YAPTIDiğer yandan sabah saatlerinde toplantının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küre şu ifadeleri kullanmıştı:Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştır.Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulumuz, sözlü savunma toplantısının 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur.Kurulumuz Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir.Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve bu teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak, teşebbüslerin gruplar halinde ve dün ve bu gün, iki günü kapsayacak şekilde dinlenmeleri planlanmıştır.