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Beyaz Gazete
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Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor...

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor.

Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor...
Ekleme: 7.12.2022 - 09:21 Güncelleme: 7.12.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor...
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik kara harekatı dünya gündeminde önemli bir yer alıyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili "PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir" ifadeleri sonrası "Harekat başlayacak mı?Harekatın kapsamı ne olacak? soruları merak edilirken Rusya'dan Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Lavrentyev ve ona eşlik edecek Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.
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