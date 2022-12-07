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Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular

2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 7.12.2022 - 12:04 Güncelleme: 7.12.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydularİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

Kaçırıp, kredilerine el koydular
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak, varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.

14 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, çalışmaların ardından tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi.

İşlemler sürüyor
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular
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