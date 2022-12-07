Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak, varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.Polis ekipleri, çalışmaların ardından tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi.Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.