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Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a yönelik bıçaklı saldırı sonrası TBMM'de geçmiş olsun konuşmaları yapıldı. Bu sırada HDP'li Erdal Aydemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'yı hedef alarak "Darısı Salih Cora'nın başına" ifadelerini kullandı. Cora ise "Çok terörist terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdini kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." yanıtını verdi.

Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'
Ekleme: 7.12.2022 - 21:45 Güncelleme: 7.12.2022 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için parti merkezine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken konu TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

'Darısı Salih Cora'nın başına'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP vekili Erdal Aydemir 'Darısı Salih Cora'nın başına' diye bağırdı.

'Sizden korkan sizin gibi olsun'

Cora ise, 'Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun.' dedi.

Şaka amaçlıymış

Tepki çeken sözlerin sahibi Aydemir ise şaka amaçlı konuştuğunu öne sürdü.
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