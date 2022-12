Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik açıklamada bulundu. "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." diyen Çelik, "Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz." ifadelerini kullandı.