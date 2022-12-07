MSB duyurdu! Sınır hattında silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi.ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİÇalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi.