  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT tarafindan, Suriye'de PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod Ciwana HESO yapilan operasyonla etkisiz. hale getirildi.

MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Ekleme: 7.12.2022 - 10:00 Güncelleme: 7.12.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde çizik attığı teröristlere yeni bir isim daha eklendi. MİT tarafından, Suriye'de PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi. Roj Habur kod adlı teröristin PKK'nın kolu olan sözde YAT biriminin Cezire Sorumlusu olduğu öğrenildi. YAT biriminin Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu gibi eylemleri organize ettiği öğrenildi.

ABD GÜÇLERİ EĞİTMİŞTİ

Özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden alan teröristin geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan Akademisi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Roj Habur kod adlı teröristin, Türkiye' ye eylem gerçekleştirecek kadroları da eğittiği belirtildi.

ABD TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Roj Habur kod adlı teröristin eğittiği, örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekat (BPH) Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Faaliyetleri sonrasında MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındıktan sonra uzun süre izlenerek gerçekleştirilen operasyon sonrasında korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Temmuz ayında PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile birlikte etkisiz hale getirildiği, MİT'in ölümünü doğruladıktan sonra etkisiz hale getirilen terörist listesine aldığı öğrenildi. ABD Merkez Komutanlığı, PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile beraberindeki 2 teröristi Kamışlı'da etkisiz hale getirilmesinin ardından taziye mesajı yayınlamıştı. Roj Habur kod adlı teröristin de ABD'nin taziye mesajındaki teröristlerden biri olduğu öğrenildi.
Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Ergün Atalay: Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayız
Kaftancıoğlu-İmamoğlu hattında yeni gerilim! Toplantıya katılmadı...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Togg'u hedef aldı: Fabrikadan çakarlı çıkıyor
Yunanistan umduğunu bulamadı: ABD'nin F-16 kararı Yunan medyasını karıştırdı! O mesajla avundular...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın kardeşinden PKK/YPG itirafı: 2016'dan beri faaliyetteydi!
MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
50 ilde silindir operasyonu: 400 kişi gözaltında
Atatürk’ün partisi mandacılara emanet
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor...
Asgari ücrette ilk toplantı bugün: İşte ortaya çıkan beş zam tahmini
ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan maddeler tasarıdan çıkarıldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Zincir marketler için yeni kural! Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi!
Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi