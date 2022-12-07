MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde çizik attığı teröristlere yeni bir isim daha eklendi. MİT tarafından, Suriye'de PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso etkisiz hale getirildi. Roj Habur kod adlı teröristin PKK'nın kolu olan sözde YAT biriminin Cezire Sorumlusu olduğu öğrenildi. YAT biriminin Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürüttüğü ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu gibi eylemleri organize ettiği öğrenildi.Özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden alan teröristin geçmişte PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği Dilovan Akademisi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Roj Habur kod adlı teröristin, Türkiye' ye eylem gerçekleştirecek kadroları da eğittiği belirtildi.Roj Habur kod adlı teröristin eğittiği, örgüt mensupları, Barış Pınarı Harekat (BPH) Bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Faaliyetleri sonrasında MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındıktan sonra uzun süre izlenerek gerçekleştirilen operasyon sonrasında korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Temmuz ayında PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile birlikte etkisiz hale getirildiği, MİT'in ölümünü doğruladıktan sonra etkisiz hale getirilen terörist listesine aldığı öğrenildi. ABD Merkez Komutanlığı, PKK/SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı Salwa Yusuf ile beraberindeki 2 teröristi Kamışlı'da etkisiz hale getirilmesinin ardından taziye mesajı yayınlamıştı. Roj Habur kod adlı teröristin de ABD'nin taziye mesajındaki teröristlerden biri olduğu öğrenildi.