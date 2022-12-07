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Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda ayrıca üç kentte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.

Ekleme: 7.12.2022 - 09:04 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Muş'ta 7, Hakkâri'de 4, Van ve Bitlis'te 6 derece olması beklenmektedir” denildi.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt genelinde beklenen hava raporu şöyle:

Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı
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