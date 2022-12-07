Konya’da ‘kökünü kurutma’ operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, yapılan takibin ardından operasyon için harekete geçti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 120 gram metamfetamin, 350 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, eroin, 8 kök hint keneviri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.