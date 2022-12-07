Kaftancıoğlu-İmamoğlu hattında yeni gerilim! Toplantıya katılmadı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerginlik yaşanmıştı.CHP kulislerinden alınan bilgilere göre İstanbul'da bir otelde bir araya gelen Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı gerilimi yaşandı. Aday olmak için nabız yokladığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'na bu isteğini yönelttiği ve Kaftancıoğlu'ndan kendisi için destek istediği iddia edildi.İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kendi adaylığını desteklemesini istediği ve 'tarafını seç ya benimle ya da Kemal Bey'le ol' dediği iddia edilirken, Kaftancıoğlu'nun ise bu talep karşısında İmamoğlu'na yönelik sert bir cevap verdiği 'Haddini bil, ben il başkanıyım benimle bu şekilde konuşma' tepkisinde bulunduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana tavır koyduğu öne sürüldü.Sabah'ın haberine göre; CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, 'aptal, şizofren, müteahhit kafalı' dediğini aktarılmıştı.Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı.Geçen hafta, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ile Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan İmamoğlu tartışması gündem olmuştu.Bir toplantıda Kaftancıoğlu ile bir araya gelen Özer, Kaftancıoğlu'na 'Son günlerde yaşananlar ile ilgili bir açıklama yapmayacak mısınız?' sorusunu sordu. Kaftancıoğlu da bunun üzerine Özer'e 'Ben gazetelerde yazılanlara takılmam, siz de takılmayın' karşılığını verince Özer de, 'Ama başkanım bütün oklar Ekrem başkan ve bizim üstümüzde herkes bir şey söylüyor zan altındayız' karşılığını verdi. Kaftancıoğlu da bunun üzerine 'İşinize bakın' ifadelerini kullandı.Yaşanan bu tartışmaların ardından CHP'nin 3 Aralık'taki 'Vizyon Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İkilinin tokalaşmadığı anlar gündem olmuştu.İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler | VideoMedyaTava'nın haberine göre; Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı yaptığı halen ikamet ettiği Beylikdüzü'nde bir toplantı düzenledi.Kaftancıoğlu'nun toplantısına İmamoğlu nedeniyle tartışma yaşadığı Beylikdüzü İlçe Başkanı Özer katılmadı.