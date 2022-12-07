  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,50 - 19,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu. İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde, İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e saldırdı.

İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
Ekleme: 7.12.2022 - 14:56 Güncelleme: 7.12.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
İYİ Parti İstanbul Başkanlığında çıkan kavgada partililer birbirine girdi. İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney çıkan yumruklu kavgada İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup tarafından darp edildi.

Güney'in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Genel Başkanı bir kadın olan İYİ Parti'de kadına şiddet olayı yaşandı. Ekim ayında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.

Melek Güney'in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu

Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi.

Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi.
2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum'dan açıklama...
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması...
Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden itham eden CHP'lilere Bülent Turan tepki gösterdi! 'Algınız batsın'
Rekabet Kurulu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması...
enilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı
2023 yılı asgari ücreti için ortak beklenti 7 bin 845 oldu
Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
Galler'de sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler
Bakan Soylu: 'En büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik'
İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kritik rol oynuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu
Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü