İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın kardeşinden PKK/YPG itirafı: 2016'dan beri faaliyetteydi!

Türkiye, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı ile sarsıldı. Sivillere yönelik yapılan terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan araştırma çalışmaları, emrin terör örgütü PKK/YPG tarafından verildiğini ortaya koydu. Terör örgütünü aklamak isteyen bazı etki ajanları ise ahlaksızca manipülasyon yaparak örgütü aklama yarışına girdi. Bombalı saldırının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan isimli teröristin YPG kamplarında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkarken, teröristin gözaltına alınan kardeşi de ağabeyinin örgütle olan ilişkisini itiraf etti. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener, bu bağlantı ile ilgili bir yazı kaleme aldı.Bu aşamaya, PKK/YPG'nin Münbiç'ten verdiği talimatla, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile geldik. Tüm deliller, ifadeler PKK/YPG terör örgütünü gösterirken, bazı eski generaller, gazeteciler, HDP'liler başta olmak üzere bazı siyasetçi 'etki ajanları' ahlaksızca, utanmazca terör örgütünü aklama yarışına girdiler. Bir benzerini, yine Münbiç'ten verilen talimatla PKK/YPG'nin 26 Eylül'de Mersin Mezitli'de bir polisin şehit edildiği saldırıda yaşadık. O zaman da PKK/YPG'yi aklamaya çalışanlar çıkmıştı.Hatırlayacaksınız, İstiklal Caddesi'nde bomba dolu çantayı cadde üzerindeki bir banka bırakan ve kısa sürede yakalanan Ahlam Albashir'in sorgusunda, 'PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini' söylemesi üzerine 'Suriyeli Arap PKK/YPG'li olur mu?' diyen de çıktı, 'PKK/PYD üstlenmedi, yaptığı eylemi neden üstlenmesin?' ya da 'DEAŞ'lılar, cihatçılar yaptı' diye PKK/PYD'yi aklamaya girişen de...Bombalı saldırı emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik Türkiye'nin gerçekleştirdiği Perçe-Kılıç Hava Harekâtı'ndan sonra planlanan kara operasyonunu engellemek isteyen HDP'liler, siyasetçi ve gazeteciler, bombalı çantayı koyan Albashir'in itiraflarına ve ortaya çıkan bağlantılarına rağmen 'Seçim çalışmaları başladı' diye ahlaksızca konuşup yazdılar.Soruşturma devam ederken, bombayı temin eden ve çantayı İstiklal Caddesi'nde banka koyması için Albashir'e veren ve yurtdışına kaçan Bilal Hassan isimli kişinin önce kimliği sonra PKK/YPG üniformasıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Bilal Hassan kod adını kullanan PKK/YPG'linin gerçek adının Bilal Hassan Elhac Maoas olduğu kardeşi Ahmed Elhac Maoas'ın da istanbul'da konfeksiyon atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmed Elhac Maoas, ağebeyi Bilal Elhac Maoas'ın PKK/YPG'li olduğunu anlatırken, PKK/YPG üniformalı fotoğraftaki kişinin ağabeyi olduğunu doğruladı.Ahmet Elhac Maoas'ın ifadesindeki ilgili bölümler şöyle: 'Öz abim Bilal Elhac Maoas, 2016-2017 yıllarından beri YPG içerisinde faaliyet gösterir. Bunun dışında başka bir yakınım herhangi bir örgüt içerisinde değildir. Bilal Elhac Maoas isimli şahıs benim öz abimdir. 2014 yılından 2020 yılına kadar abim Bilal Elhac Maoas ile beraber Suriye Münbiç'te bulunan ailemizle birlikte aynı evde yaşadık. 2020 yılında Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptım, ailem ve Bilal Elhac Maoas Münbiç'te bulunan evimizde kalıyordu. Ahmet Elhac Maoas'ın ifadesindeki ilgili bölümler şöyle: 'Öz abim Bilal Elhac Maoas, 2016-2017 yıllarından beri YPG içerisinde faaliyet gösterir. Bunun dışında başka bir yakınım herhangi bir örgüt içerisinde değildir. Bilal Elhac Maoas isimli şahıs benim öz abimdir. 2014 yılından 2020 yılına kadar abim Bilal Elhac Maoas ile beraber Suriye Münbiç'te bulunan ailemizle birlikte aynı evde yaşadık. 2020 yılında Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptım, ailem ve Bilal Elhac Maoas Münbiç'te bulunan evimizde kalıyordu.Yaşadığımız bölge önce DEAŞ'ın kontrolündeydi, 2016 yılında YPG'nin kontrolüne girdi. Abim Bilal Elhac Maoas 2016 veya 2017 yıllarında YPG'ye katıldı. Abim YPG'ye katıldıktan sonra eve YPG kıyafetleriyle gelip gidiyordu. Bu geliş gidişlerini pikap tarzı araçlarla gerçekleştiriyordu. İlk zamanlarda bana ve diğer kardeşim Muhammed'e de YPG'ye katılmamız yönünde baskılar yapıyordu. Ancak bizim ve ailemizin istememesi sebebiyle YPG'ye katılmadık. Abim YPG'ye katıldığı ilk zamanlar askeri kıyafet giyer ve uzun namlulu silah taşırdı. Son zamanlarda sivil olarak giyinmeye başladı ve uzun namlulu silah yerine tabanca taşımaya başladı.Abim Bilal YPG'de Haseke bölgesinde görev yapıyordu ancak tam olarak konumunu ve görevini bilmiyorum. Abim Bilal ayda bir ya da en geç iki ayda bir Münbiç'te bulunan evimize geliyordu. Abim Bilal YPG içerisinde faaliyet yürütürken hatırladığım kadarıyla 2017 yılında DEAŞ ile girdiği çatışmada omzundan ve ayak tarafından yaralanmıştı. Bundan dolayı Kobane'ye giderek hastanede tedavi görmüştü.Her görüşmemizde Bilal bana YPG'ye katılmam gerektiği yönünde telkinlerde bulunuyordu ancak ben bunu kabul etmiyordum. Abim Münbiç'ten sürekli görev yeri Haseke'ye gidip geliyordu. Abim Bilal ile yüz yüze yaklaşık 2-3 yıldır görüşmedim. Hatırladığım kadarıyla 3-4 ay önce beni telefonla arayarak kendisinin Antakya'da olduğunu söyledi. Benden kimlik fotoğraflarımı istedi. Ben abim Bilal'e güvenmediğim için göndermedim. 'Senin kimliğinde işim var, bana yardımcı ol' şeklinde araması üzerine ben abim Bilal'e, yardımcı olmayacağımı söyledim. Bu görüşmeden 2-3 gün sonra Bilal beni aradı. Kimliği olmadığından dolayı sınır dışı edildiğini ve şu an İdlib'de olduğunu söyleyerek bana sitemde bulundu.'Mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine yollanan Ahmed Elhac Maoas'a sorgusunda, Bilal Hassan kod adlı Bilal Elhac Maoas'ın PKK/YPG kıyafetleri giyinmiş iki fotoğrafı gösterildi. Bilal Elhac Maoas ilk fotoğrafta bıyıklı ikincisinde ise hem bıyık hem de sakallıydı. Fotoğraftakilerin kim olduğu sorulduğunda, Ahmet Elhac Maoas şu cevabı verdi: 'Bana göstermiş olduğumuz sivil ve YPG üniformalı fotoğraflarda bulunan şahis ifade akışında detaylı olarak hakkında bilgi verdiğim öz abim Bilal Elhac Maoas isimli şahıstır.' PKK/PYD/YPG, İstiklal Caddesi saldırısının karşılığını TSK'nın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile verdi. Sırada bombalı saldırılı talimatının verildiği yerler de var. PKK/YPG'liler TSK'nın önünden kaçarken bakalım içerideki etki ajanlarının yüzü kızaracak mı?