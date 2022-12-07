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İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı

İstanbul’da tahsilat yapmak için zorla alıkoydukları iki kişinin mal varlıklarını gasp eden 14 kişilik çete operasyonla çökertildi.

Ekleme: 7.12.2022 - 09:53 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'nde iki kişinin zorla tahsilat yapmak amacıyla alıkonulduğunu ve söz konusu kişilerim üzerinde bulunan ev ve araç gibi mal varlıklarının piyasa değerlerinin çok altında alındığını tespit etti. Alıkonulan kişilere zorla kredi çektirdikleri de saptanan 14 kişilik çeteye operasyon yapıldı. 'Nitelikli Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarını işleyen 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira nakit para ve zorla alıkonulan mağdurlara ait cep telefonu ele geçirildi.

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