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HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!

HDP vekili Remziye Tosun, TBMM'de yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların durdurulmasını ve terörist başı Öcalan'ın şartlarının iyileşmesini istedi. Bunun için başörtüsünü çıkarıp yere atan Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.

HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Ekleme: 7.12.2022 - 23:06 Güncelleme: 7.12.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın hapishane şartlarını ve TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP YERE ATTI

Teröristlerin hakkını savunmak için başörtüsünü çıkaran Tosun, 'Ben de çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu bir barışın gelmesi için tülbendimi, tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum.' diyerek yere attı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

Tosun'a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi.
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HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
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