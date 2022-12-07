Gaziantep'te, terör saldırısının izleri temizleniyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü tarafından terör saldırısı gerçekleştirildi.Roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.Bir okul, 2 ev ve tırın hasar gördüğü saldırının ardından kentte terörün izleri tek tek siliniyor.Son olarak Hititler Bulvarı Etiler Mahallesi Kaplan Sokak'taki boş araziye düşen patlamış roket, geniş güvenlik tedbirleri arasında topraktan çıkarıldı.Bomba imha uzmanları kontrolünde belediyeye ait bir kepçe yardımıyla çıkartılan roket, detaylı inceleme için bölgeden götürüldü.