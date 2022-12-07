Gaziantep'te kumar oynatan 9 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin iş yerine yaptığı baskında kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 şüpheli ile iş yeri adına oyun oynayan 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kumar oynarken yakalanan 40 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 581'er lira idari para cezası uygulandı.