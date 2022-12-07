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Gaziantep’te facia gibi kaza! Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te, freni boşalan kömür yüklü kamyonet, yolda yürüyen Suriye uyruklu 2 çocuğa, ardından da duvara çarptı.

Ekleme: 7.12.2022 - 15:59 Güncelleme: 7.12.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’te facia gibi kaza! Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralıGaziantep'te meydana gelen feci kazada, freni boşalan bir kamyonet yolda yürüyen çocuklara çarptı. Kazada duvara çarparak durabilen kamyonetin ezdiği Abdulkerim Hac Hamod (10) ölürken, Yusuf Hac Homad (12) ve Ahmet Günsever yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Günsever'in (22) kullandığı 27 LU 934 plakalı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod'a çarptı. Kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.

KAMYONETİN ÇAPRTIĞI BİR ÇOCUK ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1OLAY YERİNE GELEN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdulkerim Hac Hamod'un babası Hamod El Muhammed, gözyaşlarına boğuldu. Acılı babayı bir komiser sarılarak teselli etti.


Gaziantep’te facia gibi kaza! Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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