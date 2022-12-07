Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden itham eden CHP'lilere Bülent Turan tepki gösterdi! 'Algınız batsın'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan Veysel Filiz ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden ilişkilendirmesine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Filiz'in CHP'liler ile fotoğrafların ortaya çıkmasıyla alakalı Turan, "Fotoğraflara bakıp utanırlar mı, özür dilerler mi?" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Özkoç ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında yaşanan fotoğraf krizi tartışılmaya devam ediyor. Özkoç'un ithamlarının ardından Veysel Filiz'in CHP'lilerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkoç'un algı operasyonuna yönelik, 'Algınız, iftiranız batsın' ifadelerini kullandı.'AMİGO GİBİ İNLETENLER UTANIR MI?'CHP'lilerin fotoğraf üzerinden algı yaptığını belirten Turan, 'Fotoğraflar üzerinden Sayın Fuat Oktay'a olmadık ithamlarda bulunanlar, iki gündür Gazi Meclisi amigo gibi “Veysel, Veysel” diye inletenler; aşağıdaki fotoğraflara bakıp utanırlar mı, özür dilerler mi?! Bakın bakalım, Veysel Filiz'in kimlerle fotosu varmış?! Algınız/iftiranız batsın!'