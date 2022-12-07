  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,50 - 19,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Gazete, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolüyle 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' ifadelerine yer verdi. Ayrıca Erdoğan2ın siyasi krizleri fırsata çevirme yeteneğine de vurgu yapıldı.

Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Ekleme: 7.12.2022 - 13:19 Güncelleme: 7.12.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Fransa'nın önde gelen ve yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Le Monde'den dikkat çeken bir analiz geldi. Fransız Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

''SİYASİ KRİZLERİ BAŞARIYA ÇEVİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tükenmez enerjisine vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi; ''Yakalanması zor ve tükenmez Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli yeteneklerinden biri, krizleri siyasi başarılara çevirme özelliğidir.''

''KENDİ ÇİZGİSİNE ÇEKİYOR''
Söz konusu analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dindar demokrat ABD Başkanı Bush'u, kendisini -İslam dünyasına açılan pencere- olarak gören Obama'yı ve iş adamı Trump'ı ''Kendi çizgisine çektiğine'' dikkat çekildi.

'DÜNYANIN KUSURLARINA DALMAYI BAŞARIYOR'
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü ile 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' denildi.

Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum'dan açıklama...
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması...
Fuat Oktay'ı fotoğraf üzerinden itham eden CHP'lilere Bülent Turan tepki gösterdi! 'Algınız batsın'
Rekabet Kurulu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması...
enilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
İstanbul'da bir çivi bile çakmayan CHP'li İBB'nin 115 milyar bütçeli reklam ajansı olduğu ortaya çıktı! İmamoğlu PR'a çalışıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı
2023 yılı asgari ücreti için ortak beklenti 7 bin 845 oldu
Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
Galler'de sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler
Bakan Soylu: 'En büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik'
İYİ Parti’de kadına tekme tokat saldırı! İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kritik rol oynuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu
Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü