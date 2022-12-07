Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Gazete, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolüyle 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' ifadelerine yer verdi. Ayrıca Erdoğan2ın siyasi krizleri fırsata çevirme yeteneğine de vurgu yapıldı.

Fransa'nın önde gelen ve yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Le Monde'den dikkat çeken bir analiz geldi. Fransız Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tükenmez enerjisine vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi; ''Yakalanması zor ve tükenmez Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli yeteneklerinden biri, krizleri siyasi başarılara çevirme özelliğidir.''Söz konusu analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dindar demokrat ABD Başkanı Bush'u, kendisini -İslam dünyasına açılan pencere- olarak gören Obama'yı ve iş adamı Trump'ı ''Kendi çizgisine çektiğine'' dikkat çekildi.Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü ile 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' denildi.