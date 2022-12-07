Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağı Barselona'da acil iniş yaptı: 28 kişi kaçtı!

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Fas'tan Türkiye'ye gelen yolcu uçağı Barselona Havalimanı'na acil iniş yaptı, uçaktan 28 kişi kaçtı.Fas'tan Türkiye'ye gelen bir yolcu uçağı, Barselona'daki El Prat Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yetkililer, 28 kişilik göçmen grubunun kaçmaya çalıştığını söyledi. Polis, uçakta sahte doğum yapan hamile kadın dahil 14 kişinin yakalandığını aktardı.*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.