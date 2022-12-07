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Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Erzincan'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu görenler şaşkına döndü. Kurt açtığı kuyuyu öyle bir amaç için kullanıyor ki görenler hayret ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 7.12.2022 - 13:55 Güncelleme: 7.12.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü
Evinin bahçesine tünel kazıp bidon bidon sakladı. Tüneli görenler hayret etti. Erzincan'ın Merkeze bağlı Günebakan köyünde yaşayan 61 yaşındaki çiftçi, kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. Evinin bahçesinde açtığı 3 metrelik kuyuyu burada sakladığı ürünlerle, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor. Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü



Bidon bidon taşıdığı erzakları gizli bölmede muhafaza eden adam atadan kalma yöntemle herkese örnek oluyor. Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor. Veysel Kurt, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır bu yöntemle ürünlerini sakladığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

'Havuç, şalgam, patates ekiyoruz. Bunu kasım ayının sonunda buraya dolduruyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Ürünleri nisan ayına kadar yiyoruz. Doğallığı hiç bozulmuyor ve çürümüyor. Hatta burada muhafaza ettiğimiz ürünlerimiz daha sağlıklı. Elektrikten de tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela bir buzdolabını çalıştıracağımıza bu kuyu da aynı görevi yapıyor. Bizim için bir tasarruf oluyor.'

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü





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Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü

Evinin bahçesine gizli tünel kazıp bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü