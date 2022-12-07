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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak

TBMM Bütçe sunumu sırasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada yer alması “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarımızın en önemli göstergelerindendir." dedi. Dönmez ayrıca "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır." diye ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak
Ekleme: 7.12.2022 - 21:00 Güncelleme: 7.12.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu, Bütçe sunumunda konuştu. Bakan Fatih Dönmez, '2022 yılı Ekim sonu itibarıyla 55.901 MW olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada yer alması 'daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarımızın en önemli göstergelerindendir. ' dedi.

Bakan Dönmez, 'Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüz içindeki payı 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla yüzde 54'e yükselmiştir. Yerli ve yenilebilir kurulu gücümüz ise yüzde 65 olmuştur. Toplam kurulu gücümüz ise 2002 yılına göre 3,2 katına yükselerek 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla 103.276 MW olarak gerçekleşmiştir.' ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak

4 MİLYON HANEYE 3 MİLYAR TL YARDIM

Bakan Dönmez 'Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL'lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır. Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar metreküp kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar metreküpe çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon metreküpe ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz.' diye ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak

TRAKYA'DA DOĞALGAZ MERKEZİ

Bakan Dönmez şunları da söyledi: Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını kısa sürede netleştireceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlara bağlı olarak birçok ülkeden gerek boru hattı gerekse LNG şeklinde temin edeceğimiz doğal gaz ve Karadeniz'den elde edeceğimiz kendi doğal gazımız sayesinde, piyasa katılımcıları hem fiziki olarak hem de finansal enstrümanlar ile doğal gaz ticareti yapabilecektir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 4 milyon haneye 3 milyar TL yardım yapılacak
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