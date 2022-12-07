  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eğitim harcamaları yüzde 27,1 arttı

Türkiye'de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu.

Ekleme: 7.12.2022 - 10:40 Güncelleme: 7.12.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Eğitim harcamaları yüzde 27,1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri'ni paylaştı.

Buna göre, eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. 2021 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 37,7 ile yükseköğretim ve yüzde 28,3 ile ortaokul oldu.

EĞİTİM HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,8 OLDU

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2020 yılında yüzde 5,4 iken, 2021 yılında yüzde 4,8 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2020 yılında yüzde 4 iken, 2021 yılında yüzde 3,4 oldu.

DEVLET EĞİTİM KURUMLARI EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPTI

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,6'sını yükseköğretim, yüzde 22,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 39,5'i yükseköğretime, yüzde 34,4'ü ortaöğretime yapıldı.

EĞİTİM HARCAMALARININ YÜZDE 72,5'İ DEVLET TARAFINDAN FİNANASE EDİLDİ

Türkiye'de 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 22,0 oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 15 BİN 500 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2020 yılında 12 bin 311 TL iken, 2021 yılında 15 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 25,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 37,7 ile yükseköğretim oldu. Bunu yüzde 31,9 ile ortaokul takip etti.
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! 25 gözaltı...
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Ergün Atalay: Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayız
Kaftancıoğlu-İmamoğlu hattında yeni gerilim! Toplantıya katılmadı...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
Kılıçdaroğlu'nun gazi meclis çıkışına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi:15 Temmuz bir tiyatrodur demişti
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Togg'u hedef aldı: Fabrikadan çakarlı çıkıyor
Yunanistan umduğunu bulamadı: ABD'nin F-16 kararı Yunan medyasını karıştırdı! O mesajla avundular...
İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın kardeşinden PKK/YPG itirafı: 2016'dan beri faaliyetteydi!
MİT, PKK/YAT Cezire Bölge Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
50 ilde silindir operasyonu: 400 kişi gözaltında
Atatürk’ün partisi mandacılara emanet
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor...
Asgari ücrette ilk toplantı bugün: İşte ortaya çıkan beş zam tahmini
ABD’den F-16 kararı: Türkiye’ye satışı koşullara bağlayan maddeler tasarıdan çıkarıldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Zincir marketler için yeni kural! Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi!
Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Meclis'teki vekillere kavga cezası!
Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Meteoroloji'den üç kente kar uyarısı

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Türkiye'nin en büyüğü: Karadeniz'de bulundu herkes görmeye gidecek

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Bursa uçak kazasında yürek parçalayan detay: Ailesi Burcu Sağlam’ı böyle teşhis etmiş!

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Mağaradan tek tek çıkardı: Dünyanın gözü Türkiye'deki bu bölgede

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi