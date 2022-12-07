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Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba, "Benim kızım gelene kadar burada bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.12.2022 - 16:59 Güncelleme: 7.12.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerine devam ediyor.

Bin 192'nci güne ulaştı
Burada, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 192'nci güne ulaştı.

Öte yandan bugün itibarıyla 2 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 337'ye yükseldi.

8 yıl önce kaçırılan kızı için katıldı
İHA'nın aktarımına göre; 2015’te 13 yaşında ilkokul öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan kızı için Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine başlayan baba Celal Karakaya, evladına evine dönmesi için çağrıda bulundu.

"Annen ve baban her gün senin yolunu gözlüyor"
Kızını 8 yıldır görmediğini söyleyen Karakaya, “Erzurum’dan evladım için oturma eylemine katıldım. Kızım Bahar'ı 8 senedir göremiyorum. Kızımı kandırıp götürmüşler. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım, annen ve baban her gün senin yolunu gözlüyor. Ben kızımın en yakın zamanda dönmesini istiyorum. Benim kızım gelene kadar burada bekliyor olacağım. Kızım evdeyken gece kaçmış. Kızımı kimin ve nereye götürdüğünü de bilmiyorum. Eğer kızım beni görüyorsa gelsin, devlete teslim olsun.” dedi.

Çocuklarının fotoğraflarıyla katıldılar
2022 yılında kandırılarak kaçırılan kızı Rojin Kızılay için evlat nöbetine dahil olan anne Hülya Kızılay ise gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

Her iki aile de evlatlarının fotoğraflarını alarak diğer ailelere dahil oldu.
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