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Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle birlikte büyük düşüş yaşayarak son 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Brent petroldeki düşüşün önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Ekleme: 7.12.2022 - 01:52 Güncelleme: 7.12.2022 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu.

PETROL ÇAKILDI

Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

HAM PETROL NE KADAR?

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...

FED'İN FAİZ KARARI NE OLUR?

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?

Brent petroldeki bu düşüş ise dizel ve benzinli araç sahiplerini sevindirdi.

Önümüzdeki günlerde petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına da yansıması beklenmekte.

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Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
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