Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...GALİP AYKAÇ HADDİNİ AŞTIGalip Aykaç'ın, Devlet Bahçeli'ye yönelik söylemleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Sayın Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanımızın veya devlet yetkililerinin bu konuyla alakalı söylediklerinden dolayı doğruyu söylemediklerini düşünüyorlarsa, normalde bir şirketin bu dosyaları alması lazım gerekli yetkililere gidip bunların bir açıklamalarını yapmaları lazımdı. Ama biz karşımızda tam tersine bir derebeyivari, bir şirketin CEO'su olacak bir kişiyi değil bir derebeyliği yapan, insanlara hakaretvari konuşan, insanlara çok sert konuşmalar yapan bir yönetici ile karşı karşıya geldik. Tabi bu yönetici özür dileyerek, Devlet Bahçeli'yi kastetmetidiğini söyledi. Ama bunların hepsi hikaye. Bire bir Sayın Devlet Bahçeli'yi kastettiği açık ve net ortadadır. Bunun üzerine Türkiye'deki birçok cumhur ittifakına gönül veren insanlarda bu konu ile alakalı tepkilerini ortaya koydular ki çok haklılar. Sayın Bahçeli, vatandaşın cebine uzanan bir el varsa bununla alakalı işlem yapılmasını ve bu konuyla alakalı işlem yapılmasını istedi. Siz ne yapıyorsunuz? Hakaret etmeye kalkıyorsunuz. Bu işler bu kadar ucuz değil. Siz bir şirketin CEO'suysanız ve böyle bir hareketin içindeyseniz, bence bu hareketin bedeli olarak bu şirketin yöneticiliğinden de istifa etmelisiniz.” dedi.KILIÇDAROĞLU'NUN 3 ARALIK PROGRAMI FOS ÇIKTIKılıçdaroğlu'nun programı hakkında konuşan Gökçek, “Kılıçdaroğlu şöyle ya da böyle kendisine göre bir vizyon ortaya koymaya kalktı. Ama şunu söylemek istiyorum. Altılı masa birçok defa toplandı, bugüne kadar genel itibariyle bu toplanan masadaki üyeler ve kendileri bu tür bir organizasyon yapmadı. Yani bugüne kadar ortaya böyle bir vizyon koymadılar. Sayın Kılıçdaroğlu böyle vizyonu, beğersiniz ya da beğenmezsiniz ortaya birşey koymaya kalktı. Burada bu altı tane liderin hiç birinin olmaması çok enteresan bir durumdu. Burada şöyle bir durum var. Diyor ki, ‘ben artık tek başımada olsam bu yola çıkıyorum.' gibi bir hava sezdim. Çünkü altılı masadan aykırı olarak, yani onların dışında tek başına dünyaya seslenen, 70 tane danışmanıyla birlikte Türkiye'yi yöneteceğini söyleyen bir Kılıçdaroğlu var. Bu aslında bir anlamda masaya da bir mesaj. ‘Ben aday olmak istiyorum ve bununla alakalı vizyonumu da ortaya koyuyorum.' diyor Kılıçdaroğlu. Ben CHP'ye çok uzak bir insanım buna rağmen diyorum ki birşey ortaya koymaya çalıştı.“şeklinde konuştu.Sözlerini sürdüren Gökçek, 'Sayın Kılıçdaroğlu, burada neleri yanlış yaptı? Bir, toplantıya çağırdığı kişiler. Burası bir üniversite toplantısı değil, konferans değil bu. Sizin vizyonunuzu ortaya koyan bir toplantıda danışmanım dediğiniz kişiler toplantıya gelmedi. Birinci olarak dikkatimi çeken hadise bu. Jeremy Rifkin ingilizce konuştu. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na kulaklık vermişler, onun dışında dediğini anlayan yok. Yani bu sadece Selvi Hanım'ın suçu değil, orada herkes uyumuş. Çünkü anlamıyor insanlar, herkes ingilizce bilmek zorunda değil. Burada çok ciddi bir organizasyoın hatası vardı. Bu da ikinci söyleyeceğim. Bu toplantıya katılan kişilerin büyük bir kısmı toplantıda ne konuşulduğunu bilmiyor.” dedi.CHP'DEN 70 TANE ADAM ÇIKARTAMADILAROsman Gökçek, 'Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu vizyon halka dokunmadı. Bir kere bunu görmeleri lazım. Halktan çok uzak bir iş yaptılar. Evet, yabancı danışmanlar olabilir bazı kişilerin yanında. Ama bu kişileri ülke yönetimi anlamında, benim ülkemi yönetecek olan kadro bu olarak sunmaya kalkarsanız, ben size şu soruyu sorarım. 20 yıldır Ak Parti iktidar, siz ekonomiyi yönetecek bir kişi bile bulamadınız mı? Hadi bir kişi bulamadınız, Sayın Ali Babacan'a niye ayıp ettiniz? Ali Babacan, geçmiş köşeye, altılı masa bir iktidar olursa bana ekonomiyi teslim ederler diye garip garip bekliyor. Aslında bu toplantı Ali Babacan'a da bir seslenme. Ne diyor Ali Babacan'a Kılıçdaroğlu, satır aralarından bunu okumamız lazım. ‘Ey Ali, sende bu işten anlamazsın. Benim getirdiğim danışmanlar bu işi yapacak.' diyor. Aslında Babacan için çok ağır bir toplantı bu toplantı. Özür dileyerek söylüyorum, kendisine tokat atılmışçasına yapılmış bir toplantıdır. Çünkü, Ali Babacan ekonomiyi düzeltme vaadiyle insanların içine çıkıp her gün konuşma yapıyor ama Sayın Kılıçdaroğlu bir program düzenliyor, ekonomi ile alakalı danışmanlar getiriyor ve bunlarla yöneteceğim bu ülkeyi diyor. Bu hayalinde siz yoksunuz, bir kere bunu görmeleri lazım. CHP'lilere soruyorum, 70 tane siyaset üstü bir akıldan bahsediyor, ey CHP'liler sizin aklınız bu 70 tane adam kadar yok mu? Ben buradan bunu anladım. Siz CHP örgütleri olarak bugüne kadar Türkiye'yi yönetebilecek 70 tane siyaset üstü veya siyasetin içerisinden adam çıkartamamışsınız. Bu insanın kendi teşkilatlarına hakarettir.' dedi.ABD'Lİ DANIŞMAN JEREMY RIFKIN'İN SİCİLİ KABARIKJeremy Rifkin hakkında konuşan Gökçek, “Dünyada büyük mülksüzleştirme projesinin olması gerektiğini söyleyen kişilerden bir tanesi. Bu ne demek? Yani vatandaşların mülk edinmemesi gerektiğini savunan bir kişi. Maddi durumu belirli bir seviyenin altında olan kardeşlerime sesleniyorum. Bu adamın yönettiği sistemde, siz hani bugün TOKİ'den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın yaptığı projelerden ev ediniyorsunuz ya, bu adamın getireceği projeler yanlış. Bir kere bunu söyleyeyim. Bugün ülkemizde maddi durumu kötü olan ve bugün ev sahibi olmaya çalışan, ev kampanyalarının içerisine giren vatandaşlarımız şunu bilsin, bunlar iktidara gelirse, bunlar duracak bu bir kere kesin. Çünkü bu adamın tezi mülksüzleştirme üzerine. 'Fakir insanların mülkü olmasın' diyor. Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki maddi durumu kötü olan insanların mülk sahibi olmasını istemeyebilir, onların kirada yaşamasını da isteyebilir. Ama bu projesinin ne kadar tutup tutmadığını seçimde, vatandaş ona sandıkta cevabını verecektir. Bunu unutmayın.' ifadelerini kullandı.Konuşmasını sürdüren Gökçek, 'Bu Rıfkı Bey, Almanya'da danışmanlık yaptığı süreçte oradaki, Almanya'yı enerji anlamında, tamamen doğal gaz kullanmaya yönlendirip nükleer santralleri kapattıran kişi. Peki bunları kapattırdı ne oldu? Doğal gaza yönlendirdi, Rusya ile kriz çıktı. Şuan Almanya'da donuyor insanlar. Yani ne kadar yanlış yönlendirdiğinin ispatı bugün de ortaya çıkmış oldu. Demek ki enerji noktasında da çok ciddi yanlışlar yapan bir kişi.Başka bir tezi daha var, dünya nüfusunun azalması geretiğini söylüyor. Yani 'dünya nüfusu artmamalıdır' diyor Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Bugün cumhurbaşkanı üç çocuk ısrarındayken bu belki bir çocuk ya da hiç çocuk yapılmama ısrarıda olacak. Yani bu bizi toplum olarak küçülmeye yönelik projelerle başbaşa bırakacak demek. Kılıçdaroğlu lütfen bu dediklerimizden rahatsızlık duymayın. Biz, sizin yeni vizyonunuzdaki danışmanınızı araştırdık. Dünyaya bakışı bu. Ee peki ne yapacağız? Türkiye'de millet çocuk yapmayacak mı? O zaman belki çocukların olmasına teşvik değil olmamasına teşvikler gelecek Sayın Kılıçdaroğlu zamanında...' dedi.CHP'Lİ DANIŞMAN ACEMOĞLU KİTABINDA ATATÜRK'Ü ELEŞTİRDİDaron Acemoğlu'nun kendi kitabındaki Atatürk'ün yaptığı reformlar hakkında yazdıklarını yorumlayan Osman Gökçek, “Kılıçdaroğlu'nun bize danışman diye Türkiye'ye getirip, baş tacı yapacağı kişiler ne diyor bakın, ‘Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler de infaz edildi.' diyor. Görüyor musunuz... O zaman ben CHP'lilerin şöyle dediğini anlıyorum, ‘Mustafa Kemal Atatürk, harf devrimi ve kıyafet devrimi yaptıktan sonra buna direnenleri infaz ettirdi ve biz bunu kabul ediyoruz.' diyorsunuz. Diyor musunuz demiyor musunuz? Demiyorsanız niye bu adamı içinize aldınız başdanışman yaptınız? Anlamıyorum, siz Atatürkçü müsünüz yoksa HDP'lilere mi daha yakınsınız? Ben CHP'nin ana yapısının tamamen bozulduğunu düşünüyorum.' şeklinde konuştu.KILIÇDAROĞLU'NA KENDİ EKİBİ KADAR ZARAR VEREN KİMSE YOKOsman Gökçek, “Kılıçdaroğlu da bıktı İmamoğlu'ndan. Kılıçdaroğlu'na kendi ekibi kadar zarar veren kimse yok. Ey CHP'liler İstanbul ve Ankara belediye başkanlarınızı bir tutun. Belki Kılıçdaroğlu ile alakalı insanlar bir şey konuşmaya başlayacak. Ama buna müsade etmiyor İstanbul ve Ankara.' ifadelerini kullandı.Gökçek, “Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı tartışılacak konuları piyasaya merkez olarak çıkaran ekipler benim gördüğüm kadarıyla İstanbul ekipleri.” dedi.