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Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kritik toplantı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT gündemini görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etti.

Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Ekleme: 7.12.2022 - 19:35 Güncelleme: 7.12.2022 - 20:18 / Editör: Ozge Selin
Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!
Son dakika haberine göre; EYT'lilerin merakla beklediği kritik toplantı Külliye'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT yasasıyla ilgili sunum yapacak.

ARALIK AYI İÇİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

2 MİLYON KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk olarak 2 milyona yakın kişinin emekli olacağı düşünülüyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

Beştepe'de EYT toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları kabul etti!

FUAT OKTAY BAŞKANLIĞINDA EYT TOPLANTISI

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

YAŞ SINIRI İÇİN ALTERNATİFLER
Toplantıya ilişkin edinilen bilgiye göre, Etki analizleri masaya geldi. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olacağı, enflasyona muhtemel etkisi, bütçye, şirketlere getireceği yük konuşuldu. Taslak çalışma sürüyor, bir toplantı daha olabilir. Kanun teklifinin ocak ayında Meclis'e sunulması öngörülüyor. Yaş sınırı için alternatifler konuşuldu. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 alternatifleri üzerinde duruldu.

EYT'DE SGK PRİM FARKI VE KIDEM TAZMİNATI ADIMI

Öte yandan, EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilecek. Böylece hem çalışan hem de işveren desteklenecek.

KREDİ GARANTİ FONU İLE FİNANSMAN DESTEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iki müjde duyurdu. Bunlardan ilki SGK prim farkıyla ilgili. Çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek. EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatı yükü konusunda da uzlaşma sağlandı. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunacak.

İstihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi için belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde.
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