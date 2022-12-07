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Beyaz Gazete
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Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Brent petrolün varil fiyatının yüzde 4 değer kaybederek 80 doların altına gerilemesi ile akaryakıt fiyatları için de büyük indirimin kapısı aralandı. Motorin ve benzinde gerçekleşecek indirimin bu gece pompaya yansıması beklenirken, indirimle birlikte benzinin litre fiyatında 9 ay önceki rakamlara dönülmesi bekleniyor. İşte benzin ve motorinde indirim sonrası olası fiyatlar..

Ekleme: 7.12.2022 - 09:19 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek
Petrol piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrol çakılırken araç sahiplerine güzel haber geldi. Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 4 daha değer kaybederek 79,91 dolar oldu. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası son iki haftada 7 kez değişen akaryakıta bir indirim daha geliyor. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzinde 2,15 TL, motorinde ise 1,90 TL indirim bekleniyor.

İndirimlerin gerçekleşmesi halinde benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına gerileyecek. İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye ve İzmir'de 21,32 TL'ye gerileyecek. Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,24 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL
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