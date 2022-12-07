Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: 20 liranın altına gerileyecek

Petrol piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrol çakılırken araç sahiplerine güzel haber geldi. Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 4 daha değer kaybederek 79,91 dolar oldu. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası son iki haftada 7 kez değişen akaryakıta bir indirim daha geliyor. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzinde 2,15 TL, motorinde ise 1,90 TL indirim bekleniyor.İndirimlerin gerçekleşmesi halinde benzin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 20 liranın altına gerileyecek. İndirim ile birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da 21,1 TL'ye, Ankara'da 21,24 TL'ye ve İzmir'de 21,32 TL'ye gerileyecek. Benzin litre fiyatı da İstanbul için 18,05 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,24 TL olacak.GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)Benzin fiyatı: 20,19 TLMotorin fiyatı: 22,97 TLBenzin fiyatı: 20,37 TLMotorin fiyatı: 23,13 TLBenzin fiyatı: 20,36 TLMotorin fiyatı: 23,20 TL