Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan'ın nüfusuna denk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Bakan Kurum konuşmaında kentsel dönüşüm projelerine ilişkin önemli verileri de kamuoyu ile paylaştı.'3 MİLYON 200 BİN KONUTUMUZU YENİLEDİK'Türkiye'nin 81 ilinde yapılan kentsel dönüşümü istikbal meselesi olarak gördüğünü vurgulayan Bakan Kurum, '922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik! Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz! İstanbul'umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık. İstanbul'un her noktasına yayılan tam 93 bin yuvanın yenilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara'da ise şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız.' dedi.POŞET PİYATLARI 25 KURUŞ OLARAK KALACAK'Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik.' diyen Bakan Kurum, 'Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız. 2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.' ifadelerini kullandı.Bakan Murat Kurum, bugün birçok gelişmiş ülkenin bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını vurguladı.'81 İLİMİZDE 138 BİN YENİ YUVAMIZIN İNŞASI SÜRÜYOR'Türkiye'nin ise tüm zor şartlara rağmen her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete verdiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:'TOKİ'mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik. Şu an 81 ilimizde 138 bin yeni yuvamızın inşası sürüyor. Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı! Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı! Bizim kulağımız da, aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu! Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık. Şimdi yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkânlarımızla, büyük bir gururla başlattık.''HERKES KAZANACAK, EN ÖNEMLİSİ DE BU MİLLET KAZANACAK'Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerini halkın hizmetine sunduklarını belirterek, 'Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı, teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum! Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye Kazanacak!' ifadelerini kullandı.'BU DEV HAMLENİN TEMİNATI; CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'Bakan Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sosyal konut projesinin teminatını soranlara cevaben şöyle konuştu:'Bu dev hamlenin teminatı da garantisi de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, güçlü Türkiye'nin mimarı, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır! Buradan da ilan edelim! Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz!''85 MİLYONUN GÜVENİYLE, MİLLETİMİZİ SICAK YUVALARINA KAVUŞTURDUK'Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:'Antalya Manavgat'ta sarıldığımız İbrahim amcamızı güvenli bir hayata, Muğla'mızda Ayşe teyzemizi yeni bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Devlet-millet bütünleşmesinden rahatsız olanların; her iyiye kötü, her güzele çirkin, her hayra şer diyenlerin ithamlarına rağmen; bugün tüm bu afet alanlarında 45 bin konut, iş yeri, ahır, köy evini büyük oranda tamamladık, teslim ettik. Bu hakikatler ortadayken; bize dönüp 'yapmadınız, bitirmediniz' diyenlerden, şöyle bir aynaya bakmalarını; 3,5 yıldır yönettiğiniz belediyelerde ne yaptığınıza, hangi yatırımları başardığınıza bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Başınızı ellerinizin arasına koyup; bu şehirlere kaç metrekare yeşil alan kazandırdığınızı, 3,5 yıl boyunca 100 bin konut dönüştürme vaadiyle çıktığınız yolda ne yaptığınızı kendinize sormanızı her birinizden rica ediyorum. Biz Allah'ın izni, 85 milyonun güveniyle, milletimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk; bundan sonra da kavuşturmaya aşkla, azimle devam edeceğiz! Şunu herkes çok iyi bilmelidir! Afet alanlarında, tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Devletine güvenen bir millet var, bu güveni millet lehine kullanan bir Türkiye var! İşte bu Türkiye; bu afetlerle ve iklim değişikliyle mücadeleyi; Türkiye'nin istikbal ve istiklal meselesi olarak görmektedir.'ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ 29 MAYIS'TA AÇILIYORAtatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne yönelik eleştirilere cevap veren Bakan Kurum, 'Sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere milletin kürsüsünden ifade etmek isterim ki; Türkiye'nin en büyük millet bahçesini; ağaçları, fidanları, gölleriyle; 29 Mayıs 2023'te, İstanbul'un kutlu fethinin 570. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz! Ben şimdiden, tüm halkımızı, vekillerimizi, İstanbul'da düzenlenecek fethin, yeşilin ve zaferin bayramına davet ediyorum!' dedi.'50 BİN GENÇ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK'Bakan Kurum, Türkiye genelinde 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu kazandırmak için gayret ettiklerini belirterek 'Şu ana kadar 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokağı, yine 11 bin metrekare gürültü bariyerini tamamladık. Tüm bu çevre ve şehircilik projelerinde; istihdama kattığımız 25 bin gencimizle birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında da projelerimizde yeni 50 bin gencimizi daha istihdam edeceğimizi mutlulukla ifade ediyorum.' diye konuştu.Bakan Kurum, 'Hiç kimse, depremi merkeze alacağız deyip deprem bütçesini kısamaz! Milletin hayatını ilgilendiren bu meseleyi, hiç bir şekilde erteleyemez; reklam ve algı faaliyetleriyle deprem gerçeğini gölgeleyemez! Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir, her türlü siyasetin de, her türlü ikbal düşüncesinin de üstündedir, üzerindedir!' dedi.