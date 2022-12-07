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Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci, Agroshow Eurasia (ASE) Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Vahit Kirişci burada yaptığı açıklamada, "Bu yıl 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'nin önemine değinen Bakan Kirişci, 'Bu bize tabiri yerindeyse çağ atlatacak.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
Ekleme: 7.12.2022 - 15:44 Güncelleme: 7.12.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
Agroshow Eurasia (ASE) Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.
Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de katıldı.

'ÜLKENİN ÜRETEN, ALIN VE AKIL TERİ DÖKEN ÜRETİCİSİNE MÜTEŞEKKİRİZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Biz 20 yıldan beri iktidarız. 20 yıldan beri bu ülkenin üretimi, bitkisel üretim noktasında söylüyorum, 98 milyon tondan 117 milyon tona yükselmiştir. Bu yıl 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi de gerçekleştirmiş olacağız. Hayvansal üretimde, büyükbaşta 9.9'dan 18-19 milyon adet büyükbaş hayvana, küçükbaş hayvanda da 32 milyondan, 58,5 - 59 milyon tona gelen bir hayvan varlığımız var. Bu ülkenin üreten, alın ve akıl teri döken üreticisine her daim olduğu gibi müteşekkiriz ve bunlara eli öpülesi üreticiler diyoruz. 2002'de 65 milyonu doyururken, bugün 85 milyonu doyurmaktayız. 2002'de 15 milyon ülkemizi ziyaret eden turisti doyururken bugün 52 milyonu bulmuş misafirlerimize ikramlarımızı üretmekte, refah seviyemizin yüksekliğinden dolayı, değişen taleplerimizi karşılamaya yönelik ürün çeşitliliğini dikkate aldığımızda yine bu ülkenin üreticisinin ürettikleridir' dedi.

Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız

'TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DA TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ ANA EKSENİ OLUŞTURACAK'
Bakan Kirişci “Siz değerli makine üreticilerine müteşekkiriz, yerlilik oranının yüzde 70'lerin üzerinde olması çok önemli ama bunun daha yukarısına çıkmasını istiyoruz. Zor olan savunma sanayiinde yüzde 80'i yakaladığımıza göre bizim tarım makineleri sanayiinde de mutlaka bunu daha yukarılara taşıyor olmamız gerekir. Biz hükümet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı'nda da tarım ve orman sektörü ana ekseni oluşturacak. Dünya var olduğundan beri bu sektör stratejik ve vazgeçilmezdir. Biz 20 yıldır bu sektörü destekliyoruz, o üretim artışı kendi kendine olmamıştır. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin inovatif düşüncelerinden ve sektöre verebilecekleri katkılardan haberdar olduğumuz için 'Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni' kurduk. Bu bize tabiri yerindeyse çağ atlatacak. Uygulaması itibariyle bugün akıllı tarım veya teknolojik tarım dediğimiz alanda da yurt dışında doktorasını yapmış birisiyim. Tarım makineleri camiamızın bu konuda yeni yüzyıla ilişkin bugün tasavvur edemedikleri, bugün için afaki gördükleri konuları dahi bizim yüzyıllık vizyonun içerisine dahil edeceğimiz bu hususları, paydaşlarımız ve arkadaşlarımız müşterek çalışacaklar ve bu alanda gerekli çalışmalar sonrası vizyondaki yerini alacak' dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fuar alanını gezdi, Bakan Kirişci stantları gezerken traktöre de bindi.

Bakan Kirişci: 127 milyon tonu bulan rekor bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız
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