Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin F-16 kararına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.ABD'nin Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddelerin tamamen çıkarmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor' dediABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesini ve harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinde Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran maddeler çıkarıldı. ABD'de Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesi ile harcamalarını belirleyen ve Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'nun genel kurulunda oylanacak olan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son haline ulaşıldı. Buna göre Kongre'nin iki kanadındaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylarca süren görüşmelerin ardından şekillenen NDAA tasarısının son halinde, Temsilciler Meclisinde 14 Temmuz'da yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edilen 'Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan' maddeler yer almadı.ABD Temsilciler Meclisinde geçtiğimiz 14 Temmuz'da Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısı ile Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getiriliyordu. Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısının ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına ekleneceği belirtilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyordu.ABD Başkanı Joe Biden ise İspanya'nın başkenti Madrid'de haziran ayında yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, 'F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye, geçtiğimiz yılın ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.