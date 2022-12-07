Atatürk’ün partisi mandacılara emanet

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün o koltukta oturanlar tarafından adeta "müstemleke valiliği" haline getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ihanet gecesinde FETÖ'nün bombalarıyla hedef alınan Meclis hakkında, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar. Gazi Meclis ayrı. Gazi Meclis falan filan bırakalım o ayakları" açıklamasıyla büyük tepki toplarken, 'Yeni Yüzyıla Çağrı' buluşmasında danışmanı olarak tanıttığı Hacer Foggo Mehmetçiği çocukları katletmekle suçladı. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı olarak tanıtılan Daron Acemoğlu ise kırılgan ekonomi içi IMF'yi çare olarak gördüğünü açık biçimde ifade etti.2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar. Gazi Meclis ayrı. Gazi Meclis falan filan bırakalım o ayakları" sözleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) hedef alması kamuoyunda tepki çekti.Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'danışman' olarak açıklanan isimlerden Hacer Foggo'nun TSK'yı 'çocuk öldürmekle' itham eden paylaşımları ortaya çıktı. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olan Foggo'nun 2015'te çukur operasyonlarını manipüle eden grupları kaynak göstererek paylaşım yaptığı belirlenmişti. Foggo'nun 23 Aralık 2015'te, "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü" paylaşımını yaptığı basına yansımıştı.Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı olarak tanıtılan Daron Acemoğlu, 2 Temmuz 2018'de röportaj verdiği Cumhuriyet Gazetesi'nin, "Sizce Türkiye hâlâ en kırılgan ülkelerden biri mi? Bir IMF programı problemleri çözebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Evet" yanıtını verip, "Bir IMF programının yardımcı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer vermişti.CHP'nin işgal edildiğini ifade eden pek çok kesim partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Kılıçdaroğlu son dönemde ne yapmak istediğini anlayamadıklarını belirtiyor. SABAH''ın haberine göre Bulut, "TBMM'nin şahsında millete de hakaret etmiştir. TBMM'nin gazi sıfatını küçümsemeye çalışmak, milleti hakir görmekle eşdeğerdir. Bazı kavramlar siyaset üstüdür. TBMM, milletimizin ortak değeridir ve gaziliği tartışmaya açılmamalıdır" dedi. 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ise Kılıçdaroğlu'nun bu tarz söylemlerinin kendilerini incittiğini belirterek, "Bu Mmeclis 15 Temmuz'da ikinci defa gazi olmuştur. Gazi bir Meclis olarak kurulmuş ve gazi olarak devam etmiştir. TBMM'nin gazilik sıfatını tartışmaya açmak doğru değildir. TBMM bizzat milletin kendisidir" dedi.15 Temmuz Derneği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli iradenin kalesi olan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler tarafından bombalanan TBMM'ye 'Gazi Meclis' denmesini kaldıramayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınıyoruz. 15 Temmuz'da iradesine ve Meclis'ine sahip çıkan milletimiz bu üstenci tavra en güzel cevabı verecektir" denildi.