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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına sert tepki gösteren çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor" dedi. CHP'nin vizyon projesini de değerlendiren Çelik, "Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Getirdikleri model siyaset dışı. Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
Ekleme: 7.12.2022 - 11:01 Güncelleme: 7.12.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki açıklamalarına sert tepki gösteren çelik, "Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur. Eski vesayetin zihniyetine dayanarak, Batı'daki faşistlerin yöntemini kullanarak bu ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullanıldı" dedi.

'BASİRETSİZLİK HADDİNİ AŞMAKTIR'
Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır.

Kendisi 15 Temmuz'da tankların yol vermesiyle gidip darbe girişimini seyretti. O gün darbeciler Cumhurabaşkanımızı öldürmek istedi. O katil sürüsü Marmaris'te ormanlarda takip edilip yargı önüne çıkarılırdı. bu ülkede diktatörlük olsaydı ormanda öldürülürdü. tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Neo liberal politikalarla partinin kimliği nasıl bağdaşacak bu toplantılarda gördük. Türkiye'deki problemlere çare olabilecek bir tablo ortaya çıkmadı. Getirdikleri model siyaset dışı. Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

ALTILI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ
Kafalarındaki şey işlevsiz ve etkisiz bir cumhurbaşkanı. halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız kalmaz. Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına sert tepki: Hiçbir şekilde affedilir tarafı yoktur
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