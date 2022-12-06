Zonguldak'taki Silindir Operasyonu'nda 11 kişiye gözaltı

Ülke genelinde yürütülen çeşitli operasyonlara bir yenisi daha eklendi.Suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında Zonguldak'ta da polis ekipleri operasyon düzenledi.Ereğli ilçesinde B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 12 kişiden 11'i yakalanıp gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 2'si kurusıkı, 11 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca mermisi, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ele ele geçirildi.