Tunceli'de PKK'ya ait 15 sığınak imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 sığınak imha edildi.Sığınaklar içerisinde: 2 jenaratör, 806 el yapımı patlayıcı için hazırlanmış düzenek, 2 el telsizi, 35 büyük tüp, 3 kilo metal tozu, 1 düdüklü tencere (patlayıcı yapımında kullanılması için), 1 ampermetre, 36'lı hazırlanmış pil bloğu, 350 metre kablo, 4 şarj adaptörü, 2 fırın,1 uzaktan kumanda anahtarı, 4 örgütsel doküman, 3 termos, 1 pense, 3 15 litrelik motor yağı, 50 kilo kireç, 1 havan mühimmatı, 10 küçük tüp, 1 güneş paneli, 62 pil, 3 akü, 5 şarj kablosu, 1 lehim çantası, 140 metre branda, 150 metre sera naylonu, 10 çift mekap ayakkabı, 4 sırt çantası, 10 battaniye, 4 şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.