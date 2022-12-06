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Tramvay sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!

İstanbul Alibeyköy’de dün korkunç bir kaza yaşandı. Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. 33 kişi yaralandı. Tramvay sürücüsü Semi Özcan savcılıkta, “Sabah kahvaltı yapmamıştım. Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 6.12.2022 - 15:43 Güncelleme: 6.12.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Tramvay sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye seyir halindeyken ışıklardan geçen İETT otobüsüne ortadan çarptı.

33 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpışması sonucunda otobüs ikiye ayrılıp sürüklenmişti. Sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Yaralanan 4'ü ağır 33 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi. Kazaya karışan tramvay sürücüsü ve otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kazada yaralanan bir kişinin tedavisinin ardından alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığını öğrenildi. Hastaneden tedavisi tamamlanan tramvay sürücüsü, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Tramvay sürücüsü savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Bilinçli taksilerle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi.

İBB'E ARIZA OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Sevk yazısında, mağdur sayısının çokluğu, şüphelinin eylemi bilinçli taksirle meydana geldiği ve kazada yaralanan iki kişinin bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesi devam ettiğine yer verildi. Savcılık İBB Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesi istedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Semi Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Semi Özcan ifadesinde, yaklaşık 7 yıldır Vatman olduğunu beliriterek 'İki yıldır T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soyadını bilmediğim temizlik şefimizde vardı. Alibeyköy Metro durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım'' dedi.

''AÇLIKTAN GÖZÜM KARARMIŞ BAYILMIŞ OLABİLİRİM''

Yolu takip ettiğini belirten Özcan ifadesinin devamında '' Hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış, bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim' dedi.

''DAHA ÖNCE ARIZALAR MEYDANA GELMİŞTİ''

İfadesinin devamında, 'Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları meydana gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum' diyerek ifadesini sonlandırdı.
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