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Terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosu için Münbiç'ten hidrosefali hastası çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Münbiç ilçesinden hidrosefali hastası çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Ekleme: 6.12.2022 - 14:57 Güncelleme: 6.12.2022 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosu için Münbiç'ten hidrosefali hastası çocuğu kaçırdı
Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin Halep'in kuzeyinde Münbiç ilçesindeki 15 yaşındaki T.H'yi kaçırdığını söyledi.

Kaçırılan T.H'nin beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastası olduğunu belirten Ahmed, teröristlerin kaçırdığı T.H'yi silahlı kadrosuna kattığını ifade etti.

Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.
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