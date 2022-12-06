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TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHP'li Atila Sertel'e Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etmesinden dolayı çıkan tartışma sonunda Sertel'e kınama cezası verilmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oylamaya sunarak kınama cezası verilmesi istemesine CHP'li Engin Altay ve İYİ Partili Erhan Usta karşı çıktı. Altay cezanın verilmemesi için, "Kimseye değil kendine dedi" diye savunma yaparken; Usta ise partisinin evet oyu vermesini engelledi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHP'li Atila Sertel'e Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı
Ekleme: 6.12.2022 - 11:27 Güncelleme: 6.12.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında küfür eden CHP'li Atila Sertel'e Engin Altay ve Erhan Usta sahip çıktı
TBMM'de bütçe görüşmeleri gergin başladı. CHP'li Atilla Sertel'in küfür etmesi görüşmelere damga vurdu. Sertel'in kınama cezası almasına ise CHP'li Engin Altay ve İYİ Parti'li Erhan Usta engellemeye sahip çıktı. Kınama cezası oylamasında HDP evet derken İYİ Partililer karşı çıktı.

'KENDİNE SÖYLEDİ'
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etmesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop kınama cezası verilmesi için oylama başlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atilla Sertel'in sözlerine ilişkin, 'Kimseye değil kendine dedi' diye savunurken İYİ Parti'li Erhan Usta ise partisinin evet oyu vermesini engellemeye çalıştı.
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