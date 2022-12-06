TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözlerine tepki: Büyük bir saygısızlık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Gazi Meclis' polemiğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şentop, “Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık. ” ifadelerini kullandı.Bütçe görüşmelerindeki gerginlikle ilgili ise, 'Meclis'te hürmeti olmayanların milletimize de bir vaadi olamaz' dedi.TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar...' sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.