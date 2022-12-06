Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarla eli kanlı terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.