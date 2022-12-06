Putin'den Kırım Köprüsü'nde gövde gösterisi: Üzerinde araç kullandı

Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, çöken köprünün onarılmasının ardından köprüyü ziyaret ederek, üzerinde araç kullandı.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, 8 Ekim'deki bombalı saldırıda yaşanan kısmi çökmenin ardından onarıldı. Köprüyü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saldırıda büyük hasar gören demiryolu hattındaki onarım çalışmalarını da inceleyen Putin, önümüzdeki yaz tamamlanması beklenen demiryolu hattı yenileme çalışmalarının hızlandırılması talimatını vererek, 'Köprünün demiryolu hattında onarım çalışmalarının önümüzdeki yaz ortasında tamamlanmasını ümit ediyorum' ifadelerini kullandı.Putin, daha sonra araç trafiğinin yeniden başladığı köprüde araç kullandı. Rusya'nın 2014 yılında yasadışı şekilde Ukrayna'da ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlamak amacıyla 2018'de açtığı Kırım Köprüsü'ne 8 Ekim'de bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.