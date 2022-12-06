Muğla'da göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

Marmaris ile Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden, 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda ekipler, dün Marmaris ve Datça ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 4 araca da el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.