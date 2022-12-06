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Meksika’da korkunç olay: 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar

Meksika'da günlerdir kayıp olan 8 aylık hamile kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı.

Ekleme: 6.12.2022 - 09:51 Güncelleme: 6.12.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Meksika’da korkunç olay: 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılarMeksika'nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Escobedo şehrinde 26 Kasım günü cep telefonu uygulamasıyla çağırdığı taksiye bindikten sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadının günler sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık hamile olan Martha adlı genç kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi.

Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha'ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti.

Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.

Meksika’da korkunç olay: 8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
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