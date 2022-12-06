Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı

TBMM'de 2023 Bütçe Görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. 12 gün sürecek olan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Genel Kurul'da olmadığı öğrenilen Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.