Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
TBMM'de 2023 Bütçe Görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. 12 gün sürecek olan bütçe maratonu devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Genel Kurul'da olmadığı öğrenilen Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12 gün sürecek olan bütçe görüşmelerine geçtiğimiz gün başladı. Meclis'te bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Genel Kurul'a katılmayan Türkkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden komik video paylaştı.
CHP'Lİ ENGİN ALTAY DA İSKAMBİL OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bütçe görüşmeleri esnasında cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.