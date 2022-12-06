Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması... 'Altılı masa isterse aday olurum'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini açıkladı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Bizden başka bir görev istenirse bu altılı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız." ifadelerini kullandı.

Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.Bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gençlerle bir araya gelen Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini belirtti.ADAYLIĞA YEŞİL IŞIKKonuyla ilgili gelen soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde yanıt veren Yavaş, daha sonra adaylığa yeşil ışık yaktı.Yavaş, "Bizden başka bir görev beklenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız." dedi.