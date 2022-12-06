Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 18'i haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.