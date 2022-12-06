Kırklareli'nde jandarma bir ayda 1280 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, bir ayda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 1280 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Kasım tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele çalışması yaptı.Ekipler, gerçekleştirdikleri 94 operasyonda 1280 yabancı uyrukluyu yakaladı.Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Ayrıca, operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonlarda 7 araç, 2 bıçak ve 5 cep telefonuna da el konuldu.