  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekleme: 6.12.2022 - 09:52 Güncelleme: 6.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı varKaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu 43'üncü kilometresinde meydana geldi.

Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu. Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var

Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşek'in eşi Asiye Şimşek'in (59) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Şimşek’in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var







EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
Terminalde Togg rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele seslendi
AK Parti'nin grup başkanvekillerinden CHP'li Mansur Yavaş'a tepki
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' endişesi: 'Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek! '
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
CHP'li Cumhuriyet gazetesi hafızlık eğitimini tamamlayan çocukların icazet töreninden rahatsız oldu
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
​Fransa'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli adım: Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi