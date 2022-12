Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi

Türkiye'nin heyecanla beklediği Karadeniz gazının kullanıma sunulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek projelerden biri olan Karadeniz gazındaki son gelişmeyi TPAO duyurdu.'BAK UZAKTAN ÇALINIYOR BİR ZAFER MARŞI'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz hattının akış kontrolünü sağlayacak PLET ekipmanları, Karadeniz'in derinliklerine başarıyla yerleştirildi.' İfadelerine yer verildi. Paylaşıma ayrıca, 'Bak, uzaktan çalınıyor bir zafer marşı, Yürüyelim şu doğmakta olan yarına..' notu düşüldü.ABDULHAMİD HAN DA SONDAJA BAŞLADIAbdülhamid Han sondaj gemisi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda fetihlere hazırlanıyor. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.'TEK BİR HEDEF VAR: KARADENİZ GAZINI MİLLETİMİZLE BİR AN ÖNCE BULUŞTURMAK'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin gençtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: 'Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak.''TÜRKİYE YÜZYILI, ENERJİNİN DE YÜZYILI OLACAK'Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağının altını çizen Dönmez, 'Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullanmıştı.KARADENİZ'DE DEV KEŞFİN ARDINDAN GEÇEN 2 YILDAKİ DÖNÜM NOKTALARI29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndaki hazırlık süreçlerinin ardından Karadeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk sondajına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih'in, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptığını bildirdi. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de ise Fatih sondaj gemisinin ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfettiğini ve toplam miktarın 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.KANUNİ'NİN KARADENİZ'DEKİ İLK GÖREVİFatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki derin deniz tespit kuyularından ilki olan Türkali-1'de 5 Kasım 2020'de sondaja başlarken, Kanuni, sahadaki çalışmaları hızlandırmak amacıyla 13 Kasım'da Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurlandı. Türkali-1' ve Türkali-2 tespit kuyularında çalışmalarını tamamlayan Fatih, 8 Nisan 2021'de keşif amaçlı sondaj yapmak üzere Amasra-1 kuyusunda sondaja başladı. Bu sırada 5 Mayıs 2021'de Kanuni, Karadeniz'deki ilk görevi olan Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini yapmak üzere denize açıldı.TÜRKALİ-2'DE İLK AKIŞ TESTİBaşkan Erdoğan, 4 Haziran 2021'de Fatih sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfettiğini açıkladı. Aynı gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı. Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nin ardından 29 Temmuz'da Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı.YAVUZ'UN KARADENİZ YOLCULUĞU BAŞLADIKaradeniz'deki çalışmalara katılmak üzere Yavuz sondaj gemisi, 6 Ekim 2021'de Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti ve 7 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaştı. Kanuni, 7 Aralık 2021'de Türkali-2'de yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamasının ardından 10 Aralık'ta Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı. Türkali-3, Türkali-4, Türkali-5 ve Türkali-6 tespit kuyularında sondajları tamamlayan Fatih, 24 Aralık'ta Türkali-7 kuyusunda sondaja geçti.YENİ KEŞİF HEDEFİFatih, tespit kuyularındaki çalışmaların ardından yeni keşif hedefiyle 16 Şubat'ta Sakarya Gaz Sahası'ndaki üçüncü arama kuyusu olan Karasu-1'de 5 bin metre derinlikte yapacağı sondajına başladı. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında keşfedilen doğal gazı karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağının 10 Mart'ta yapılmasının ardından, gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'na ulaştı.GAZ ÜRETİMİNDE İLK VE EN ÖNEMLİ AŞAMALARDAN BİRİYavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazının üretiminde ilk ve en önemli aşamalardan biri olan kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi için 8 Nisan'da Türkali-2 kuyusuna uğurlandı. Doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Castoro 10 isimli gemi 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaştı ve deniz tabanına ilk boru 13 Haziran'da indirildi. Hali hazırda Castorone gemisi derin sularda boru serim işlemini sürdürüyor.İLK ETAPTA GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİSakarya Gaz Sahası'nda üretim için öncelikle 10 kuyu açılacak. Karadeniz'deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak. Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusunun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.İKİNCİ ETAPTA 40 MİLYON METREKÜP GAZKaraya çıkarılan doğal gaz, bir gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktarılacak. Yapılan çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaza ulaşılacak.